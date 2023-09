Antonella Fiordelisi implacabile nei confronti di Matteo Diamante dopo il post critico su Chiofalo

(Di lunedì 11 settembre 2023)l’intervista dell’amico Francesco, l’ex concorrente del GFVIP supporta, una influencer campana, è stata al centro dell’attenzione quando Francescoha rilasciato un’intervista incendiaria durante il programma radiofonico “Non succederà più” su Radio Radio. In questa intervista, l’ex volto di “Temptation Island” ha attaccatocon parole sorprendentemente forti, scatenando una reazione a catena. Manon è rimasta in silenzio. Ha ricevuto il supporto di, un amico sia di ...

... terminata con lui con una squalifica e dopo la sua nuova apertura in ambito musicale, Donnamaria archivia il gossip sulla sua rottura coned affiancherà nel programma che lo ha ...Francesco Chiofalo , ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha letteralmente demolito la sua ex fidanzataconfessando di aver sentito Edoardo Donnamaria . Chiofalo e Donnamaria si sono sentiti Edoardo sbotta: come stanno le cose Lui mi ha scritto commentando la cosa e chiedendo: "ma ...Francesco Chiofalo , ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha sparato a zero contro l'ex fidanzata, parlando della sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia. Chiofalo demolisce: "Antipatica, fomentata, montata" Il suo abito A me sinceramente non è ...

Gf Vip, Francesco Chiofalo torna a sparare a zero contro Antonella Fiordelisi: "Bugiarda, falsa, non è niente" ComingSoon.it

In un'intervista radiofonica, Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex Antonella e ha criticato la famiglia Fiordelisi: 'Invadenti' ...Vediamo qui di seguito una nuova verità spiazzante sui due ex concorrenti della settima edizione del Gf Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.