Aniasa - Noleggio al 33% del mercato

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 settembre 2023) Con una crescita del 47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una flotta circolante di 1,3 milioni di veicoli, il settore deltraina la diffusione dei modelli a basse o zero emissioni e si attesta sul 33% delle immatricolazioni nel primo semestre dell'anno, pari a 308.950 unità. ciò che scaturisce dall'analisi dei dati dei primi sei mesi del 2023 condotta dall', l'Associazione nazionale dell'industria dell'auto, della sharing mobility e dell'automotive digital, che coglie l'occasione per riaffermare come uno dei pochi settori in piena salute delsia ancora in attesa di un alleggerimento fiscale che avvicini i costi di mobilità a quelli degli altri Paesi europei. Non solo: secondo la nota diffusa oggi, un veicolo nuovo su tre è a, ma il segmento ...