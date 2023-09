Angel Martinez Quiroz | il narcos che torna libero per errore

(Di lunedì 11 settembre 2023) È stato arrestato nel contesto della più grande operazione antidroga mai condotta finora in Italia, durante la quale sono state sequestrate 4,3 tonnellate di cocaina. Il colombiano, noto come "", era incluso dall'Interpol nella lista dei ricercati più pericolosi al...

Il narcotrafficante colombianoQuiroz , nella lista dei ricercati dall'Interpol come uno dei più pericolosi al mondo, potrebbe essere liberato tra qualche ora dal penitenziario di Bogotà per scadenza dei termini ...Un errore che ha portato alla scadenza dei termini di custodia cautelare, ha rimesso in libertàQuiroz, esponente di spicco del clan del Golf, uno dei cartelli colombiani dediti allo spaccio di droga e non solo. E' accaduto a Trieste , dopo l'arresto del boss 68enne, avvenuto nel ...Il narcotrafficante colombianoQuiroz, nella lista dei ricercati dall'Interpol come uno dei più pericolosi al mondo, potrebbe essere liberato tra qualche ora dal penitenziario di Bogotà per scadenza dei termini della ...

Trieste, narcotrafficante Angel Martinez Quiroz torna libero per errore Pm Sky Tg24

TRIESTE Il narcotrafficante colombiano Angel Martinez Quiroz, nella lista dei ricercati dall’Interpol come uno dei più pericolosi al mondo, potrebbe essere liberato tra qualche ora dal penitenziario d ...Angel Martinez Quiroz era stato arrestato nell'ambito di una maxi operazione antidroga. Potrebbe lasciare presto il carcere di Bogotà ...