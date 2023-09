(Di lunedì 11 settembre 2023) Riconoscimento per il giovane cineasta nato a Calenzano ma cresciuto e formatosi professionalmente a Prato

Riconoscimento per il giovane cineasta nato a Calenzano ma cresciuto e formatosi professionalmente a PratoKATINKA TRAVEL SERIE D/f : Di Coscio, Lancioni, Bolognini, Chiarugi,, Pugliesi, Caponi, ... Allenatori: Leonardo Simonetti - Sara Mazzoncini; Team ManagerPinori FARMACIA SAVORANI UNDER ...Riconoscimento per il giovane cineasta nato a Calenzano ma cresciuto e formatosi professionalmente a Prato

Andrea Caciagli vince a Venezia con il documentario "La leggerezza" LA NAZIONE

Tra i vincitori, spicca il nome di Andrea Caciagli, giovane cineasta nato a Calenzano ma cresciuto e formatosi professionalmente a Prato. Momento clou dell’evento veneziano è stato appunto la ...VGML, il progetto scaligero di cinema, cultura e turismo ha assegnato gli attesi Verona Green Movie Awards al Lido di Venezia.