Ancora clima estivo | fino a 33 gradi al Centro-Sud

Leggi su agi

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - L'inizio della seconda decade del mese di settembre non mostra particolari scenari di cambiamento: l'alta pressione continua sulla nostra penisola, portando i suoi massimi sul bacino Mediterraneo. Anche in questi giorni avremodalle sembianze estive, con temperature massimea 32-33 C sulle regioni del-sud. Gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano, confermano un generale aumento della nuvolosità in Italia e precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali. La stagione autunnale potrebbe sbloccarsi solo dalla terza decade del mese, ma per il momento resta solo un'ipotesi. Ecco le previsioni per oggi NORD Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più tra pomeriggio e sera ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo ...