Ambientalismo | la ‘stanchezza da Apocalisse’ ci allontana dalla sostenibilità

(Di lunedì 11 settembre 2023) Saturazione da brutte notizie, sfiducia e sensazione di impotenza: i dati di Global Web Index evidenziano un calo d’interesse verso le questioni ambientali Negli ultimi anni il tema del cambiamento climatico è diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico, tanto da scatenare anche forme di ansia e angoscia. Alle quali sembrerebbe stia seguendo una reazione, una sorta di ‘rimbalzo’. Si chiama ‘Apocalypse Fatigue’, Stanchezza da Apocalisse, ed è quella sensazione di esaurimento dovuta al “dover fare scelte morali infinite e che non sembrano fare la differenza”. Un impulso di cui in Italia si parla ancora poco ma che pare emergere come una tendenza generale. Un’indagine della società di ricerca Global Web Index su un campione di oltre 65mila utenti del web rileva questo scoraggiamento, questo senso di impotenza di fronte a un fenomeno così globale che si percepisce fuori ...

Cioè abituarsi a guardare gli altri dall'alto in basso per sollevarli quando per lasi ... GMG, IL VITELLO D'ORO DELL'(AL POSTO DI DIO) Alla Giornata Mondiale della Gioventù a ...Cioè abituarsi a guardare gli altri dall'alto in basso per sollevarli quando per lasi ... GMG, IL VITELLO D'ORO DELL'(AL POSTO DI DIO) Alla Giornata Mondiale della Gioventù a ...