Alluvione Marche | azioni per evitare conseguenze disastrose

(Di lunedì 11 settembre 2023) "Non solo opere di ripristino ma anchelungimiranti, di lungo periodo, inedite, perche certi fenomeni non causino piùdi questo tipo". La chiosa dell'assessore regionale ...

Sono intervenuti anche presidente Francesco Acquaroli, il vice commissario per l'emergenza post -Stefano Babini, e Stefano Stefoni, dirigente Protezione civile. Oltre 450 milioni di ...Per il senatore Francesco Verducci, l'assenza dellenella Zes è una mortificazione. "Il ... Il sindaco di Cantiano, comune colipito dall', sono mesi che aspetta dei tavoli di lavoro, ma ...... due settimane fa è arrivato il via libera della Commissione allo stanziamento di 20,9 milioni di euro per l'nelledello scorso anno). Ma soprattutto Von der Leyen è andata per ben ...

“Il lavoro che è stato svolto in questo anno non ha precedenti – ha spiegato oggi il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, commissario per l’emergenza Alluvione nel corso di una ..."Non solo opere di ripristino ma anche azioni lungimiranti, di lungo periodo, inedite, per evitare che certi fenomeni non causino più conseguenze di questo tipo". (ANSA) ...