Alluvione Emilia Romagna – Basta un euro di solidarietà

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’Associazione Nazionale Alpini (ANA) è intervenuta, fin dall’inizio dell’emergenza, con le sue unità di Protezione Civile nelle zone dell’devastate dalle alluvioni. I volontari della Protezione Civile ANA dei diversi Gruppi dell’Associazione (ovvero gli alpini di Piemonte, Lombardia-e Triveneto) stanno operando nelle province colpite dalle piogge e dalle alluvioni. Le “tute gialle” con lo stemma nero stanno lavorando per contenere l’acqua e il fango che hanno invaso abitazioni e attività commerciali, utilizzando sacchi di sabbia per creare nuove dighe, oltre a motopompe e idroestrattori per aspirare liquidi da luoghi già allagati. La situazione sul territorio è particolarmente complicata e le squadre di Protezione Civile ANA continueranno a lavorare fino a quando sarà ...