Alla guida dell' Iss va Bellantone | cugino di Fazzolari

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'Istituto superiore di sanità cambia vertice. Al posto di Silvio Brusaferro arriva Rocco, direttore del Governo clinico e del Centro dipartimentale di Chirurgia endocrina e'obesitàa Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e già presidea Facoltà di Medicina. Oggi per Brusaferro scade anche la proroga'incarico: è l’ultimo giorno di presidenza per il commissario che hato l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale negli anni del Covid-19, a partire dal 2019. Brusaferro si era dato disponibile per un bis, ma il ministroa Salute Orazio Schillaci è andato oltre. In arrivo c'è, professore classe 1953, quindi 70enne, che il 1 novembre vede cessare il suo mandato ...

L'Istituto superiore di Sanità volta pagina: alla guida arriva Rocco Bellantone

