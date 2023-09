Alimentazione e sport | come ricavare il massimo dell’energia dai cibi | consigli preziosi

... alla sana e corretta, alla letteratura sportiva. "Abbiamo voluto far crescere questo evento, caricandolo di ulteriori contenuti, perché la nostra visione disi basa sulla ......Usare la luce del sole per ripristinare l'orologio interno Idratarsi e curare l'... e talvolta ci si lancia inestremi o di resistenza senza l'adeguato allenamento o preparazione ...... durante il quale esperti del settore relazioneranno sui temi che riguardanoe salute. L 'Assessore al Turismo, alloe allo Spettacolo Elvira Amata darà inizio ufficiale alla ...

Alimentazione-sport in simbiosi - La Voce di Rovigo La Voce di Rovigo

Il conto alla rovescia è terminato e da oggi e nei prossimi giorni si torna a scuola. Un rientro alla routine per 16 milioni di famiglie, ma anche alle buone e sane abitudini accantonate nei mesi ...La decisione è arrivata nel dicembre del 2022. Ho fatto delle analisi del sangue. Già come sportivo non ho mai prestato grande attenzione alla mia alimentazione, è una cosa di cui non mi sono mai ...