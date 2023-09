Alfonso Signorini | le due cicatrici sulla testa spiegate da lui

(Di lunedì 11 settembre 2023), ormai noto volto della televisione, ha da alcuni anni due, cui si aggiunge una terza vicino l’occhio. Tre segni evidenti di cui il giornalista ha deciso di parlare spiegandone le causa. La più visibile, quella dietro la, ad esempio, è la conseguenza di un intervento subito per sconfiggere una grave malattia, la leucemia mieloide, che lo ha colpito nel 2011. Poi ce n’è un’altra dovuta ad un tentativo di trapianto di capelli e una terza sotto l’occhio, conseguenza di uno scontro fisico risalente a quando era giovane e vendeva enciclopedie porta a porta. La diagnosi della leucemia gli arrivò la sera della vigilia di Natale 2011 dopo vari accertamenti ed un ricovero al San Raffaele. Un colpo non indifferente cheha ...

Fotogallery - 'Temptation Island', reunion tra fidanzate e tentatori 09/09/23 Fotogallery - Grande Fratello al via, ecco, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli 06/09/23 Fotogallery - ...Questa stagione,sarà affiancato da un'unica opinionista, la giornalista e volto noto del Tg5, Cesara Buonamici . Nel frattempo, Rebecca Staffelli avrà il compito di raccogliere i ...... 2023 Grande Fratello, quando e dove vederlo in streaming Questa nuova edizione, come annunciato dain una recente intervista su Verissimo, si propone di tornare alle radici, sia ...

Il conduttore promette più “sobrietà, concorrenti famosi e sconosciuti”. Al fianco di Signorini, l'opinionista Cesara Buonamici ...Successivamente i due hanno postato una Instagram stories in cui hanno scherzato un po'. E' innegabile come ci sia ancora una certa simpatia tra i due, anche se non è detto sia sufficiente a creare ...