Alatri | positivo all' alcol test l' uomo che ha provocato l' incidente in diretta social

È risultato positivo all'alcol test l'uomo che ha provocato l'incidente, in diretta Facebook, al volante di un'Audi lanciata su una strada provinciale in zona Alatri (Frosinone), ha invaso la corsia di marcia. Nell'incidente è rimasta ferita una bambina di cinque anni. Fuori pericolo la mamma ed il fratellino che sono nell'ospedale di Alatri.

Incidente Alatri, positivo ad alcoltest conducente che era in diretta social TGCOM

