Alatri | Audi si schianta in diretta social | tre feriti | una bambina in ospedale VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 11 settembre 2023) Come sfondo della tragedia la Provinciale Santa Cecilia, ad, in provincia di Frosinone. Un’corre a velocità elevata, sicuramente troppo per i limiti consentiti. Ecco che arriva una curva, la sportiva la prende troppo veloce e larga, così da finire nell’altra corsia. Purtroppo sull’altro lato della strada stava arrivando una Nissan Qashqai di colore L'articolo proviene da Il Difforme.