Al via alleanza Mosca-Pyongyang | Kim Jong-Un da Putin a Vladivostok | munizioni in cambio di tecnologie nucleari | confermato RETROSCENA del GdI

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Attesa per l'incontro atra il leader della Corea del Nord Kim-Un ed il presidente della Federazione Russa Vladimir. Il bilaterale avrà luogo nella città portuale russa nella quale, in questi giorni, si sta svolgendo il Forum economico orientale. Come anticipato nei giorni sco