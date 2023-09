Al mercato protagonista l’uva da tavola | prepara un gustoso arrosto di tacchino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Bergamo. Èdail prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Molto apprezzata dalla clientela, si trova nel vivo della produzione: l’assortimento è ampio e spazia fra varietà chiare e scure, ma vi sono anche quelle rosate. La disponibilità è abbondante: ce n’è per ogni gusto e per tutte le tasche. La maggior parte del raccolto ha origine nazionale e arriva dalle regioni italiane meridionali e un ruolo daspetta alla Puglia. Fra le tipologie chiare si segnalano Italia, Italia 2, Pizzutella, Regina e Vittoria, mentre fra le scure spicca la Michele Palieri, una delle più diffuse nel nostro Paese. La sua maturazione avviene tra l’inizio e la metà di settembre, mentre per quanto riguarda le caratteristiche si contraddistingue per gli acini grandi e allungati, la buccia spessa, la ...