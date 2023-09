Al Conca Verde torna «Open your eyes» | cinema | ambiente e sostenibilità

(Di lunedì 11 settembre 2023) LA RASSEGNA. Sei film per aprire gli occhi e osservare il mondo che ci circonda, ammirarne le bellezze, scoprire stili di vita sostenibili e controcorrente, in un mondo che cambia.

... è possibile fermarsi nell'amenadi Franscia, maggengo contornato da segni d'antiche e ... Un gelido ruscello contorna il pascolo, un ponticello di pietra(serpentinite) lo attraversa. Al ...Tutti i partecipanti avranno diritto a un gadget commemorativo e potranno godere di un pasto a base di pastasciutta presso l'areadi Claut al termine della gara. Ogni partecipante, ...... le squadre storiche dellanon potevano continuare a guardarsi in cagnesco. La gara è stata ... Un altro problema è tutto umbro ed è quello che riguarda i settori giovanili: nel Cuored'...

Al Conca Verde torna «Open your eyes»: cinema, ambiente e ... L'Eco di Bergamo

Nuova edizione della rassegna «Open Your Eyes» al Cinema Conca Verde di Bergamo con una proposta di 6 film dal 12 settembre al 24 ottobre e in più 4 per le scuole fino al 10 novembre. Open your Eyes è ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...