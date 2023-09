Al Commissariato di Afragola 21 nuovi agenti della Polizia di Stato

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 11 settembre 2023) Adsaranno in pianta organica per tutelare in modo ancora più efficace il territorio A seguito delle sopravvenute esigenze deldididi, così come emerso a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 31 agosto presso l’Istituto Statale “F.Morano” di Caivano, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e del Capo– DirettorePubblica Sicurezza, Pref. Vittorio Pisani, valutata l’importanza deldi, quale presidio indispensabile di legalità e di sicurezza sul territorio, è stata ...