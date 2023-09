Al cinema in settimana | da “Enzo Jannacci” a “Oppenheimer”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Arriva al– Vengo anch’io“. Il film documentario biografico, diretto da Giorgio Verdelli e presentato Fuori Concorso alla Mostra deldi Venezia, è dedicato al genio musicale di questo artista e approderà nelle sale – anche a Bergamo a provincia – lunedì 11 settembre. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Il castello invisibile” e “Tiziano Terzani, il viaggio della vita”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il più bel secolo della mia vita“, “The Equalizer 3 – Senza tregua”, “” e “The Nun II”. Ecco tutti i film che si possono vedere neidi Bergamo e provincia in. LUNEDI’ 11 SETTEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo “” (ore 17 e 20:30); “Jeanne du Barry – ...

...l'Edilizia e la sicurezza della città a revocare il permesso di demolizione rilasciato in. Ma anche le star deldi una volta amavano farsi migliorare viso e corpo. Scopriamo chi sono ...Secondo fineconsecutivo per gli eventi legati a Italian Motor Week sulla pista allestita in modo ...Kart ha infatti proposto l'esposizione e le prove in pista delle auto ispirate al, ...Per una, i canali di Venezia hanno visto il riflettersi delle più luminose stelle del ... Tutti i vincitori della 80.ma Mostra deldi Venezia. LEONE D'ORO per il miglior film a Poor ...

Biennale Cinema 2023 | Premi collaterali dell'80. Mostra La Biennale di Venezia

Le serie tv più interessanti che debutteranno sulla piattaforma di streaming in questa nuova settimana che va dall'11 al 17 settembre 2023 ...Da segnalare che questa è l’ultima settimana dell’iniziativa Cinema Revolution, la campagna promossa dal Ministero della Cultura che in 3mila schermi aderenti all'iniziativa ha permesso di assistere a ...