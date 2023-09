Airola | l’anno scolastico parte col suono del corno per ricordare Giovanbattista Cutolo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà ildela dare il via al nuovo annonei 4 plessi dell’Istituto Lombardi di. Ad accogliere gli alunni dell’istituto caudino non sarà il tradizionaledella campanella bensì quello dello strumento che, giovane musicista ucciso in strada a Napoli, aveva scelto come compagno di vita. Una vita breve, la sua, spezzata da quei tre colpi di pistola in piazza Municipio dopo una lite per un parcheggio. Per dire NO alla violenza e divulgare la bellezza della musica, il Lombardi ha aderito all’iniziativa promossa dalla Rete delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Campania con percorsi a indirizzo musicale e dal Polo dei licei musicali e coreutici della Campania: iniziare ...