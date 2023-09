In una nota esplicativa alle sue norme sulle sanzioni imposte per la guerra in Ucraina, la Commissione europea ha affermato che aiè stato temporaneamente impedito di portare alcuni beni ...L'Unione Europea haaidi entrare nell'UE con smartphone e automobili personali. La Commissione Europea ha confermato che èentrare nei Paesi dell'Unione Europea con le auto immatricolate in Russia. ......in merito alla presenza di un accampamento nella zona di Bakhchisaray e della scelta deidi ... Mustafa Dzhemilev , il leader tartaro di Crimea a cui la Russia hal'accesso alla Crimea fino ...

Ai russi vietato entrare nella Ue con le loro auto e beni personali: Mosca parla di ‘razzismo’ Globalist.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Vittoria del partito di Putin nei territori annessi'. LIVE ...Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha chiesto la sospensione delle relazioni diplomatiche con l'Ue in risposta alla decisione dell'Unione Europea di vietare ai ...