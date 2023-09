Agoumé partecipe nella goleada della Francia U21 alla Slovenia!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 settembre 2023) LaU21 ha stravinto sul campoSlovenia per 4-0. Uno spezzone di partita anche per Lucien, centrocampista dell’Inter? LaU21 di Thierry Henry ha demolito i pari etàSlovenia per 4-0. Il primo gol arriva nel primo tempo con Barkola. I transalpini poi dilaganoripresa con i gol di Cherki, ancora Barkola e Mara. In campo dal 72? in avanti anche. Il centrocampista dell’Inter ha sostituto il talento del PSG, Zaire-Emery. Prima partita e prima vittoria per i francesi nelle gare di qualificazione al prossimo Europeo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e ...