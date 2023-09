Agnelli vende la Juventus? Ecco cosa sappiamo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Fra voci di cessione e smentire lasta giocando la partita più difficile della sua vita. Storicamente legati alla famigliada un filo d’acciaio, il Club ne ha fatto sempre una questione identitaria, rievocando il gusto e lo stile dell’Avvocato e fondatore Gianni. Maaccadrebbe se glidovessero dire per sempre addio alla squadra bianconera? Exor smentisce le voci di cessione del Club “Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione dellasono destituite di ogni fondamento“, ha precisato un portavoce di Exor, la cassaforte della famiglia, holding olandese che controlla tutto le società del gruppo – da Stellantis a CNH, passando anche per la– e che vanta partecipazioni nei più svariati ...

Che il Club torinese sia giunto ai rigori lo dimostrano non solo la malinconica uscita di Andreadaòl Board, ma anche i bilanci in profondo rosso . Il Club ha chiuso il bilancio 2021/2022 con ...Così il nipote di Gianniin occasione dello storico centenario: un binomio inscalfibile . Cosa ci ha detto l'articolo de Il Giornale Per punti e in sintesi, analiticamente: Dove è finita la ...La clamorosa indiscrezione sul futuro della Juventus è rimbalzata dalla prima pagina de 'Il Giornale'. Dopo cent'anni di gloriosa presidenza, la famigliaavrebbe deciso di mettere in vendita la Juventus . A riferirlo è l'edizione odierna de 'Il Giornale'.

La Juventus “è in vendita, tramonto di casa Agnelli”. Ma Exor smentisce tutto Il Fatto Quotidiano

Si rincorrono con insistenza le voci di vendita del Club, puntualmente smentite dalla controllante EXOR, ma qualcosa di vero ci deve pur essere ...John Elkann e la famiglia Agnelli avrebbero deciso di vendere la Juventus. La notizia è stata data da Il Giornale che ha pubblicato un articolo a firma di Tony Damascelli e Osvaldo De… Leggi ...