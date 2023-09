Agli Us Open trionfa Djokovic | il serbo a quota 24 Slam

(Di lunedì 11 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Novakcontinua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne, che da oggi torna in cima alla classifica mondiale, ha vinto la finale del singolare maschile degli Us, quarta e ultima prova del Grande, disputata sui campi in cemento di Flushing Meadows. Nell'ultimo atto del Major di New York, il tennista nato a Belgrado, seconda forza del seeding, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, col punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3, dopo 3 ore e un quarto di autentica batta.Perera la trentaseiesima finale in prove del Grande, la decima a New York, dove si era già imposto in tre occasioni, nel 2011, nel 2015 e nel 2018. In tutto, finora, il giocatore ...

leggi anche Novak Djokovic riammessoAustraliandopo caso vaccino Covid FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Caso Djokovic, dall'arrivo in Australia all'espulsione: le ...Per il 36enne tennista serbo è il quarto trionfoUse il 24° Slam in carriera su 36 finali disputate. Al termine della partita Djokovic ha voluto omaggiare Kobe Bryant , morto nel 2020 in ...L'Italia era stata eliminata al primo turno ancheEuropei. La lettera delle atlete è stata per lei l'ultima goccia: "Finita la partita col Sudafrica sono andata a consolare le giovani, mentre le ...

Djokovic batte Medvedev agli US Open vincendo il 24/o Slam Agenzia ANSA

Il tennista serbo sorprende il pubblico durante la finale che lo ha portato al 24° Slam in carriera: tutti i dettagli ...Mai nessuno come lui nella storia del tennis. Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del ...