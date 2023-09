Napoli, Spalletti fa chiarezza sull'incontro con. Si era presentato scherzosamente con la ... Luie parte dall'incontro di ieri: "In ristoranti così buoni è difficile trovare il tempo per ..., con toni decisamente più concilianti rispetto a quelli post Udine : "Proprio vero che Napoli è la città dei miracoli, se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me ci può ...Napoli, Spalletti fa chiarezza sull'incontro con. Si era presentato scherzosamente con la ... Luie parte dall'incontro di ieri: "In ristoranti così buoni è difficile trovare il tempo per ...

ADL ringrazia Ziliani: "Ha dato ai Bacchettoni una lezione sul termine Cazzate" Tutto Napoli

Il Fatto Quotidiano – ADL ringrazia Ziliani: “Grazie per aver spiegato ai Bacchettoni il significato di cazzate”. Aurelio De Laurentiis, dopo la bufera nei suoi confronti, per aver utilizzato il ...Aurelio De Laurentiis ringrazia pubblicamente il giornalista Paolo Zialiani per un articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano ...