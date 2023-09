(Di lunedì 11 settembre 2023) E sicho l’età di uno il cui ambiente umano e professionale al tempo in cui lavoravo nei giornali era fatto da gente che ha oggi dai 70 anni in su, il nome e cognome di qualcuno di loro li ritrovo purtroppo di tanto in tanto nelle pagine dei quotidiani riservate agli annunci funebri. Stamane ho avuto un colpo al cuore nel trovare su una di quelle pagine il nome di Antonangelo, che da vicedirettore dell’Europeo anni Settanta per noi tutti era “e credo avesse ora 85 o 86 anni. Nel piangerne la morte Repubblica lo definisce “un giornalista originale”. Una definizione che offende la memoria di quanti noi hanno lavorato con, che non era affatto “un giornalista originale” e bensì molto ma molto di più. Dioriginali, che si inventino un “pezzo” a ...

... si veste di abiti nuovi senza trash e conpiù sobri. Nelle scorse ore Giampiero Mughini, uno ... C'è l'al trash Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, la mancata partecipazione sarebbe ...Sfilata Winter Melody 23 Centergrosstendenza unica: mix di stimoli in passerella 'Winter ... Fit over e fit slim per outfit daily caratterizzati da nuance naturali abbinate asorbetto e ...... perché non ho niente di personale contro di lui nemmeno quando mi attacca sul personale o con... ha annunciato ufficialmente l'a Italia viva di Matteo Renzi . Il leader di Azione ha ...

Addio a Toni Pinna. Giornalisti come lui salvavano la stampa dalla banalità Il Foglio

Se montavi su una carrozza ferroviaria, un viaggiatore su due lo stava leggendo. (Oggi su un treno nessun viaggiatore ha in mano un giornale di carta). E comunque ne era valsa la pena vivere la nostra ...Il leader di Iv commenta il passaggio ad Azione della ex ministra. «Calenda mi attacca ma io non ho nulla contro di lui» ...