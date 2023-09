Addio a Rosa Scafa | la prima donna poliziotto in Italia | una vita in divisa per donne e bambini

(Di lunedì 11 settembre 2023) Se n’è andata,, lain. È morta a Trieste, e aveva 98 anni, ma agli occhi dell’immaginario collettivo resterà sempre quella giovane infotografata, tra imbarazzo e sorrisi di circostanza che solo il breve spazio di una posa hanno dissimulato il coraggio e la determinazione di unala cui storia personale e la cui carriera hanno donato molto all’impegno civile e all’affermazione dell’emancipazione femminile rivendicata sul campoancora che nelle piazze. Non a caso, chi l’ha conosciuta dice di lei che era unaforte, intelligente e motivata fino all’ultimo. E oggi, nel giorno del suo, quelle doti e quel temperamento non svaniscono con ...

... le fu offerta l'opportunità di transitare nei ruoli della Polizia femminile dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di diventare un'impiegata civile:non ebbe alcun dubbio ed indossò l'...... i bianconeri hanno rinnovato il contratto di Rabiot (elemento fondamentale nelladi Allegri), ... il centravanti serbo poteva lasciare la Juventus; il suo, infatti, sembrava propiziatorio ...PUSHA " Il ricordo di tanti G - Max (Massimo) ricorda invece in modo colorato la sua arte: " Continuerai a spaccià rime solo a mezze piotte .. ovunque tu sei ". Dopo aver lasciato la band nel ...

Addio a Rosa Scafa, una delle prime donne ad entrare in Polizia Poliziamoderna.it

TRIESTE - È morta all'età di 98 anni l'ex ispettore capo Rosa Scafa, la prima donna a indossare la divisa della polizia. Scafa mosse i primi passi nella polizia assieme ad altre 22 colleghe, dopo un ...Si era arruolata a 27 anni nel 1952 ed era rimasta in servizio per 33 anni congedandosi nel 1985 anche se, Rosa Scafa, una delle prime donne ad entrare in Polizia, quella uniforme, nel suo animo non ...