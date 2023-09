Accordo trovato | l’ex Napoli riparte dal top club di Ligue 1

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Annuncio ufficiale, clamoroso capovolgimento di fronte in1: si apre una porta per, può ripartire dalla Francia I campionati europei sono appeni cominciati, ma già dopo la prima sosta ci sono i primi colpi di scena. Il primo, in Francia ha del clamoroso. Il Lione, topdella lega, ha annunciato l’esonero di Laurent Blanc. Sotto la guida delCT della Nazionale francese il Lione ha conquistato un solo punto in quattro gare e occupa, in questo momento, l’ultima posizione in classifica. Un bottino disastroso per una squadra che vuole interrompere l’egemonia del Paris Saint Germain, che proprio nell’ultimo match ha battuto il Lione per 4-1, in trasferta al Groupama Stadium. Negli ultimi giorni sono stati accostati tanti nomi alla panchina del Lione, tra questi...