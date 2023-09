Abuso di alcol e droghe fra i giovani del Saronnese | genitori sotto accusa

(Di lunedì 11 settembre 2023)che, soprattutto nei weekend, si ubriacano nei locali e per le strade del. A testimoniare la diffusione dell’nella fasciale sono i volontari delle associazioni di primo soccorso, ormai abituati ad accorrere con l’ambulanza nei maggiori luoghi di aggregazione: puntualmente, da tarda notte fino all’alba, viene chiamato il 112 per soccorrere ragazzi ...

Grazie al fatto che la donna era incapace di ribellarsi a causa dell', l'avrebbe trascinata in ... se non puntate sul parchetto del presuntoalmeno sui luoghi dove i due ragazzi si sono ...... risulta essere più suscettibile all'attuazione di episodi estremi e di condotte devianti (come ad esempio l'die droghe oppure l'ideazione suicidaria). Sarà fondamentale la ...Il giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni nelle ultime settimane è balzato su tutte le pagine per una serie di affermazioni su temi delicati come violenze sessuali e l'dida ...

Abuso di alcol e droghe fra i giovani del Saronnese: genitori sotto ... Il Notiziario

come il fumo o l’abuso di alcol, in modo da ridurre l’incidenza di nuovi casi. “Fare diagnosi precoci migliora in modo significativo l’esito delle cure: ecco perché il tema specifico scelto quest’anno ...Preoccupantemente, questo aumento non ha trovato riscontro in un incremento analogo degli incidenti associati all’abuso di alcol, suggerendo quindi un impatto diretto delle nuove leggi sulla cannabis.