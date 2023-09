A studentesse dell' università ' Federico II' il primo premio hackathon ' Women shape the future'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Si è tenuta a Crespellano (Bologna) presso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), centro per l'alta formazionee competenze legate a Industria 4.0, la premiazionee vincitrici di “the”,promosso da Philip Morris, in collaborazione con MedITech e Codemotion, per valorizzare il talento femminile in ambito Stem. Cinquedi ingegneria e matematicaII di Napoli, si sono aggiudicate ilcon la loro Corporate App, dedicata al benessere dei dipendenti, mentre al secondo posto si sono classificate 4di ingegneria e informatica ...

Cinquedi ingegneria e matematica'Università Federico II di Napoli, si sono aggiudicate il primo premio con la loro Corporate App, dedicata al benessere dei dipendenti, mentre al secondo ...'MyHelpy', invece, è la app proposta da un team composto da 4delle facoltà di Informatica e Ingegneria Informatica e'Automazione del Politecnico di Bari - Alessandra Maria Bonavita, ...... che sono stati assunti in Enel, prima del termine degli studi, all'avvio'ultimo anno di corso, ed alterneranno le lezioni in aula con la formazione e il lavoro in azienda'. 'Allee ...

A studentesse dell'università 'Federico II' il primo premio hackathon ... Adnkronos

“Il boom degli affitti brevi ha portato a una significativa riduzione dell’offerta di stanze per gli studenti in molte delle principali città italiane. Questa tendenza ha creato un ambiente sempre più ...Scuola, ritorno in classe per milioni di studenti anche se con l’incognita relativa al Covid ... molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento. Bisogna ...