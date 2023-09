Imparare aa diventare persone adulte e mature, e di conseguenza bravi cittadini. È un processo che passa attraverso le ...Una decisione chedopo che venerdì 8 settembre una bambina è stata travolta da un'auto davanti a. La piccola di 4 anni stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla madre. Il ...La riflessione da sola non basta, il problema è che mentre mandiamo i bambini adobbiamo ... La commissione parlamentare antimafiail messaggio di solidarietà della presidente della ...

A scuola arriva l'educazione alle relazioni 11 Luce

Annunciata l’imminente apertura del plesso scolastico di via Libertà dell’Istituto Comprensivo “Viviani” di San Marco Evangelista, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2023-24. La notizia ...Arriva l'evento "Fuori Fabbrica", tre serate nelle scuole dei quartieri alluvionati di Forlì, tre serate di musica e parole per la ripartenza nelle scuole di tre quartieri alluvionati del Comune di ...