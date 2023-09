A Santa Marinella sono tornate le letture per i piccolissimi in Biblioteca

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 settembre 2023)– Dopo la bellissima esperienza delleall’aperto del progetto “Se leggi tu…Leggo anch’io…” che sisvolte nei parchi della cittadina balneare durante il mese di giugno, si riprende con un appuntamento in. Da sabato 9 settembre dalle ore 11,00 alle ore 12.00 finanziato dal Centro per il libro e la lettura della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus ladiè ripartita per i, età 0 – 3 anni, conrealizzate da professioniste che sapranno catturare l’attenzione dei piccini e dei loro accompagnatori. “E’ davvero affascinante vedere come bambini anchepossano essere trasportati dalla lettura ad alta voce, ...