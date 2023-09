A Milano lo show delle Frecce tricolori VIDEO

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tutti con il naso all’insù a: lehanno colorato il cielo. Un passaggio di circa dieci minuti, con il rombo dei nostri aerei pronti a zittire per un attimo il frastuono del traffico della città, con migliaia di milanesi a guardare il cielo per uno spettacolo unico. Palazzo Pirelli, sede del Consiglio L'articolo proviene da Il Difforme.

Lo show delle Frecce tricolori colora il cielo di Milano IL GIORNO

Questa mattina la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ha sorvolato Milano disegnando il tricolore intorno ai Palazzi della Regione Federico Romani: «Passione, spirito di squadra, senso del ...(ANSA) - MILANO, 11 SET - Questa mattina le Frecce Tricolori hanno sorvolato Milano e Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, in occasione del Centenario dell'Aeronautica Milita ...