A Fondi e Sperlonga torna il Film Festival Riviera d’Ulisse

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 settembre 2023)– Il grande schermo ci proietta in una dimensione in cui i confini tra quotidianità e fantasia sfumano, ci fa identificare con i protagonisti die documentari e immergere in storie che appassionano, divertono e fanno riflettere. Per questi e molti altri motivi, il cinema – prendendo a prestito il titolo di un recente saggio del regista Daniele Vicari – è immortale. Il, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis con la direzione artistica di Marco Grossi e l’organizzazione generale di Virginio Palazzo, si prefigge di perpetuare questa magia di condivisione delle emozioni e di socialità, che la visione casalinga – casuale, frammentaria e solitaria – non può offrire. E lo fa da oltre due decenni: quella partirà tra ...