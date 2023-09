9 11 | la conta delle vittime corre ancora

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 settembre 2023) A 22 anni da quel maledetto 11 settembre 2001 si continua a morire a New York: alla vigilia del 22esimo anniversario il corpo dei vigili del fuoco ha aggiunto 43 nuovi nomi al suo World Trade Center Memorial Wall che commemora i pompieri colpiti da malattie letali (ad oggi sono 331) legate al loro lavoro tra le macerieminateTorri Gemelle. È provato che le sostanze inalate abbiano dato origine a tumori alla prostata, alla tiroide, allo stomaco e a diverse forme di leucemia e, a tal proposito, è stato realizzato uno studio dal titolo “ADDRESSING THE HEALTH IMPACTS OF 9-11”. Chi ordinò gli attacchi e decise le modalità operative è stato oggetto di analisi migliaia di volte e la ricostruzione dei fatti oggi è chiara, anche se l’11.09.01 fu il trampolino di lancio per i complottisti di ogni angolo del globo. Costoro da quel giorno diffondono le ...