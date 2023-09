80 anni fa la liberazione del lager italiano di Rab Storia e orrori di una sostituzione etnica che l’Italia preferisce non ricordare

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quanti studenti italiani, terminata la scuola dell’obbligo, sanno che i campi di concentramento furono anche dele che durante l’occupazione italiana della Slovenia e della Dalmazia furono deportate 30.000 persone dalla sola provincia di Lubiana, compresi donne, bambini ed anziani? Quanti conoscono ciò che accadde tra il 1942 e il 1943 nel famigerato campo dell’isola di Rab (Arbe), oggi Crazia, dove le madri nascondevano sotto la paglia i corpi dei figli morti per continuare a ricevere anche la loro misera razione di cibo? Quanti di loro sanno che proprio in queste ore, l’11 settembre di ottant’fa, gli internati del campo disarmavano la guarnigione italiana liberando il campo dopo i suoi 13 mesi di attività, con 7.541 internati slavi e almeno 1.500 morti, tanto che il tasso medio di mortalità era del 19 per cento, più alto di quello del ...

... come evidenziato dalla nascita delle Forze armate dinazionale di Portorico e dalla ... Entro il 1973, dopo soli tredi attività destabilizzative, il Paese più politicamente stabile, ...... trucidati assieme ad altri 323 ostaggi il 24 marzo 1944 dalle SS di Kappler, e i tre carabinieri consegnatisi a Fiesole in cambio delladegli ostaggi civili e fucilati il 12 agosto 1944. ......attesa dadi essere giustiziato per impiccagione, condannato, dopo un processo farsa, con la falsa accusa di essere una spia. Amnesty International continuerà la sua battaglia per la...

Arbe. Lager fascista di Campore (Kampor): 80 anni fa la liberazione LaVoce del popolo

Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone attiva della Shoah, ha festeggiato quest'oggi 93 anni e ha deciso di trascorrere la giornata a Pesaro, dove trascorre il periodo estivo, insieme ai ...Jesi, l’incredibile storia di due famiglie nell’inferno della Seconda guerra mondiale e delle persecuzioni naziste ...