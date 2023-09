11 settembre | Scurria Fdi | ' importante ricordare per non abbassare guardia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo l'orrore di 2.996 morti per l'attacco alle Torri Gemelle, l'112001. La sfida lanciata all'Occidente da parte del terrorismo islamico, ma anche l'eroismo di tanti volontari e soccorritori, alcuni dei quali persero la vita per aiutare altre persone. Indimenticabile la vicinanza e la solidarietà di tanti Paesi che si ritrovarono uniti in una forte comune visione di civiltà. Nonlaanche oggi è il monito che tutti dobbiamo avere, contro tutti coloro che minacciano i nostri beni principali: libertà, democrazia, indipendenza". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco