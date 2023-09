11 settembre | Fontana | “Mai dimenticare”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 settembre 2023) MILANO – “L’11di ventidue anni fa il mondo intero si fermava davanti alla tragedia delle Torri Gemelle. Mai! Una preghiera in memoria alle vittime di New York e dell’estremismo islamico. Il nostro impegno per contrastare ogni forma di terrorismo, nel nome della libertà e della democrazia, deve essere sempre presente”. È quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio(foto). L'articolo L'Opinionista.