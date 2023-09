11 settembre | Biden va in Alaska | Harris a New York ' Costruiamo un futuro più sicuro'

(Di lunedì 11 settembre 2023) su Tg. La7.it - Sarà un 11atipico per il presidente degli Stati Uniti: per la prima volta, nel 22esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, il Capo della Casa ...

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di onorare le vittime dell'11 settembre 2001 con tre giorni di ricordo e preghiera. In occasione del 22esimo anniversario degli attacchi dell'11 settembre, il presidente americano Joe Biden sarà in una base militare ad Anchorage, in Alaska, dove commemorerà il ricordo delle quasi 3 mila persone che persero la vita negli attentati di al Qaeda. Alla vigilia dell'anniversario dell'11 settembre, le autorità di New York hanno dato un nome ad altre due vittime delle stragi.

Di ritorno dal G20 e dal Vietnam, Joe Biden non riuscirà a recarsi a New York. Si commemora oggi il 22esimo anniversario dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle che sconvolse il mondo l'11 settembre 2001.