11 settembre 2001 | Ventidue anni dall’attentato che cambiò il mondo

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’11resterà per sempre una data storica per ognuno di noi. Chi all’epoca era sufficientemente grande, ricorderà cosa stava facendo in quel pomeriggio di fine estate, quando le immagini delle Torri Gemelle in fiamme fecero irruzione nei palinsesti televisivi. Furono momenti difficili, di angoscia, di apprensione. Nessuno, in quel momento, era consapevole del fatto che ilstesse cambiando. Quattro aerei, come quattro bombe, dirottati da diciannove terroristi, misero in ginocchio una nazione che era considerata inattaccabile. Tremila morti al momento, centinaia successivamente a causa delle malattie sprigionate dai fumi degli incendi, migliaia di feriti, senza contare gli innumerevoli deconomici. Antefatti Colui che pianificò nel dettaglio gli attentati, fu Khalid Shaykh Muhammad – membro ...

AGI - 22 anni dalla tragedia dell'11rimangono in piedi e vengono ancora alimentate innumerevoli teorie cospirazioniste , fatte circolare da ogni corrente politica, strumentalizzate e ampiamente rilanciate dai social ...Gli attentati provocarono la morte di 2.977 persone. Biden non sarà a Ny per cerimonia, pronuncerà discorso da Alaska 11, sono trascorsi 22 anni dall'attacco all'America. Ventidue anni dagli attentati che hanno squassato gli Stati Uniti e scioccato il mondo. Le azioni terroristiche provocarono la morte di ...Oggi, 11, negli Stati Uniti è il momento del cordoglio per i drammatici attentati del. In Cile, dal 1973, in questo stesso giorno la nazione si raduna per ricordare l'esperienza traumatica della ...

In occasione del 22° anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, sono state identificate altre due vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. L’annuncio è stato dato d ..."Non ho mai conosciuto mio padre, e lui non ha mai conosciuto me.