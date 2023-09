(Di lunedì 11 settembre 2023) I rover Spirit e Opportunity hanno portato sul pianeta un ricordo interplanetario per le

Nel 22esimo anniversario degli attacchi dell'11, il presidente americano Biden sarà in una base militare ad Anchorage, in Alaska, dove commemorerà il ricordo delle quasi 3 mila persone che persero la vita negli attentati di al ...Così Biden ha deciso di onorare le 2.977 vittime dell'11L'11resterà una cesura epocale nella storia dell'umanità per i contraccolpi che si avranno nell'economia, nella guerra al terrorismo e soprattutto rispetto alle più stringenti misure ...

11 settembre 2001, su Marte c'è un memoriale delle vittime degli attentati terroristici WIRED Italia

L’11 settembre 2001 è stato una delle pagine più buie della storia contemporanea. Nella città di New York, quattro attacchi terroristici dell’organizzazione Al Qaida hanno causato la morte di quasi ...L’attacco agli Usa, le centinaia di morti. Ecco cosa accadde con esattezza durante quella giornata di puro terrore ...