11 settembre 1945 | la nascita di Franz Beckenbauer VIDEO

(Di lunedì 11 settembre 2023) 11: ladiL’11del, a Monaco di Baviera, nasceAnton. È stato uno dei difensori più forti nella storia del calcio ed il primo ad interpretare il ruolo del libero in maniera moderna. Ha dedicato quasi tutta la sua vita al Bayern Monaco. Inizia nelle giovanili del club tedesco per poi approdare in prima squadra nella stagione 1964-1965 e ci rimane fino all’estate del 1977. 4 campionati e 4 coppe Nazionali, 3 Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe ed una Coppa Intercontinenale il suo palmares con il Bayern. In questo periodo vince anche due Palloni d’Oro. Buon compleanno ad una leggenda intramontabile. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.