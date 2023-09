10eLotto | la dea Fortuna bacia Roma | pioggia di vincite nella Capitale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 settembre 2023)– Lazio a segno con il. Nel concorso di venerdì 8 settembre, come riporta Agipronews, da segnalarecomplessive pari a 81mila euro. La vincita più alta è stata registrata a, con un 9 Oro da 50mila euro;, da segnalare anche una vincita da 20mila con un 6 e una da 6mila euro grazie a un 4 Oro. Il quadro della regione viene completato da un 8 Doppio Oro centrato a Isola del Liri, in provincia di Frosinone. L’ultimo concorso delha distribuito premi per circa 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,63 miliardi di euro in questo 2023. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...