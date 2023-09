100 anni di Aereonautica Militare Italiana

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 settembre 2023) Di Leonardo Tricarico Generale di Squadra Aerea già capo di Stato Maggiore dell'Il disinteresse colpevole con cui il mondo della politicaha sempre interagito con le questioni della difesa -nell’attualità vedansi le performances di Elly Schlein e Giuseppe Conte- ha comportato un duplice ordine di effetti sul nostro strumento. L’uno deleterio, in quanto la preparazione e l’aggiornamento delle capacità complessive si sono compiuti senza lo stimolo ed il controllo di chi aveva il dovere ineludibile di garantire le risorse, controllarne l’impiego e promuoverne l’integrazione nel contesto multinazionale. Con Guido Crosetto e parte della coalizione oggi alla guida del Paese è ragionevole attendersi un nuovo atteggiamento, ma per loro non sarà facile. Lo sanno ...