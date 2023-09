Zeman | “Mancini ha fatto la scelta giusta | oggi il calcio è denaro”

(Di domenica 10 settembre 2023) L'allenatore del Pescara è venuto in soccorso dell'ex C.t. dell'Italia, rimproverandogli una cosa: "Poteva pensarci prima..."

L'allenatore del Pescara è venuto in soccorso dell'ex C.t. dell'Italia, rimproverandogli una cosa: "Poteva pensarci prima..." ..."Mancini ha fatto la scelta che farebbero tutti. Il calcio oggi è denaro. Forse ci poteva pensare prima, visto che aveva anche altre offerte, e non avrei aspettato l'ultimo secondo per scegliere".