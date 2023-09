WWE | Clamoroso | Matt Riddle denuncia su Instagram di essere stato vittima di abuso da parte di un agente di polizia!

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 settembre 2023) Qualche ora fa, l’atleta della WWEha reso pubblica un’accusa disessuale che ha subito da perte di un poliziotto nell’aeroporto di New York. Oltre alla foto del presunto aggressore, l’atleta ha raccontato: “Non c’è niente di meglio cheaggrediti sessualmente da une molestati all’aeroporto Jfk, NO significa NO e solo perché sono gentile non significa SI!!! Stronzo!!! Non conosco il tuo account Twitter oma ho scattato delle foto, oggi èdavvero strano e scomodo, ha fatto di tutto per farmi sentire piccolo e inutile. Sicuramente uno dei viaggi più brutti che abbia mai vissuto, grazie NYC che percosí progressista e accogliente!“Il post èin questi minuti rimosso, forse ...