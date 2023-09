WWE | Anunciata una festa in onore di Gunther nella prossima puntata di Monday Night Raw

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 settembre 2023) Qualche giorno fa,ha scritto una nuova pagina di storia. Dopo la sua vittoria contro Chad Gable, il wrestler austriaco è diventato il campione Intercontinentale con il regno più longevostoria della WWE, superando i 454 giorni precedentemente detenuti da The Honky Tonk Man. Per celebrare questo notevole traguardo, la WWE ha annunciato una grandeindel campione: This upcoming #WWERAW onwill have a celebration for becoming the longest reigning Intercontinental Champion in WWE history. pic.twitter.com/yifKwhrOXz— Wrestle Ops (@WrestleOps) September 9, 2023 Il Ring General ha superato una delle sfide più difficili, difendendo con successo il suo titolo contro Chad Gable nell’ultimadello show rosso e ...