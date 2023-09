(Di domenica 10 settembre 2023) Ildel WTA 250 di, in Giappone, è completo: sono già state inserite tutte le qualificate all’interno del novero di coloro che andranno adel titolo in una delle più celebri città giapponesi. In questo caso, però, il Paese del Sol Levante non può (ancora) contare su giocatrici che possano far sognare in un evento che ha avuto una storia intricata, con vari cambi di sede, lo stop tra Covid e problemi economici e, infine, il ritorno in questo. Sarà complesso derby cinese al primo turno tra Lin Zhu e Xiyu Wang, ma l’impressione è che possano essere proprio le rappresentanti del Paese più popoloso del mondo ad avere ottime chance di far strada. Il tutto in unche vede anche tante possibilità tra possibili storie e giocatrici emergenti. WTA San Diego ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di lunedì 11 settembre. Tutto pronto per l'inizio del main draw in Giappone, dove scenderanno subito in campo quattro teste di serie. Si tratta di Podoroska, ...... da Naomi, da Ash Barty. Aryna ha conquistato il suo primo Slam a 24 anni a Melbourne in gennaio ed esordirà come capofila mondiale lunedì con la pubblicazione del ranking ufficiale della. ...... uscendo sconfitta prima da Naominel 2018 e poi da Bianca Andreescu nel 2019. A distanza di ... I primi titoli, l'ingresso in top - 10, la prima finale Slam giocata l'anno scorso a Parigi. ...

WTA Osaka 2023: il tabellone. Cinesi e Maria a caccia di soddisfazioni OA Sport

Entrambi i tornei del circuito WTA in programma la prossima settimana saranno trasmessi in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il più prestigioso dei due è il Cymbiotika San Diego Open, WTA 500 che ...L'ex numero uno del mondo mette nel mirino Melbourne, dove ha vinto due volte, e svela cambiamenti per l'anno prossimo ...