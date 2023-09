Worth | la storia vera che ha ispirato il film

(Di domenica 10 settembre 2023)a una, quella di un avvocato di nome Kenneth Feinberg, che sarà costretto a determinare il risarcimento alle famiglie delle vittime degli attentati terroristici alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, a New York. Ilè tratto dalla biografia del 2007 di Kenneth Roy Feinberg personaggio realmente esistito, incaricato di gestire l’attuazione del Fondo di risarcimento delle vittime dell’11 settembre. L’uomo, all’epoca, ricopriva la carica di Special Master del fondo che ha dovuto gestire gli oltre 7 miliardi di dollari messi a disposizione dal Governo per le famiglie che nella tragedia avevano perso una persona cara. L’avvocato Feinberg stabilisce una formula per la quale ogni risarcimento sarà basato sul reddito della vittima, e gli viene detto che se non riuscirà a ...

Questa sera, domenica 10 settembre 2023, su La 7 in prima visione tv, arriva il film Worth - Il Patto, la storia vera del fondo creato per risarcire i sopravvissuti e i familiari delle vittime del ...Quanto vale una vita Un film che segue un avvocato mentre cerca di rispondere a questa impossibile domanda.