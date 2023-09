Worth - Il patto | la recensione | un solido dramma d' inchiesta

(Di domenica 10 settembre 2023) Ladi- Il, film che si ispira ai fatti realmente avvenuti nel raccontare l'istituzione e le relative cause legali nella gestione del Fondo per il Risarcimento ai parenti delle vittime dell'11 settembre 2001. Su La7. 11 settembre 2001: una tragedia sconvolge il mondo intero, segnando per sempre la lotta al terrorismo e le vite degli americani. La guerra infatti arriva direttamente in terra americana e ancora una volta a pagare le conseguenze sono i civili, con oltre tremila morti e quasi seimila feriti. Testimone di quanto accaduto, da poco - paradossalmente - di ritorno a New York è l'avvocato Kenneth Feinberg, specializzato in mediazioni, che dal finestrino osserva quel fumo nero che comincia a circondare la metropoli. Come vi raccontiamo nelladi- Il ...

Questa sera, 10 settembre 2023, alle ore 21.45 su La7 in prima visione va in onda il film Worth – Il patto, pellicola del 2020 diretta da Sara Colangelo, con protagonisti Michael Keaton, Amy Ryan, ...Diretto da Sara Colangelo, «Worth - Il patto» racconta la storia vera del fondo creato per risarcire i sopravvissuti dell'attentato dell'11 settembre. Basato sul libro biografico di Kenneth Feinberg, ...