Vuelta Espana 2023 | colpo d’astuzia di Rui Costa

(Di domenica 10 settembre 2023) Il portoghese Alberto Rui(Intermarchè Circus Wanty) ha vinto la quindicesima tappa della 78ma, una frazione vivace che portava i corridori da Pamplona fino a Lekunberri attraverso 159 chilometri. Il campione del mondo di Firenze 2013 ha preceduto in uno sprint ristretto il tedesco Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) con il campione del Belgio Remco Evenepoel (Soudal Quickstep), quarto a 2” , che ha recuperato tre minuti in classifica generale. Quest’ultima, tuttavia, resta immutata nelle prime posizioni con lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) in maglia roja, tallonato dai suoi due compagni di squadra: lo sloveno Primoz Roglic, secondo a 1’37”, e il danese Jonas Vingegaard, terzo a 1’44”. Seguono gli spagnoli Juan Ayuso (UAE Team Emirates), quarto a 2’37”, ed ...